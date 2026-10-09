Ministop stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

09.10.26 06:35 Uhr

Ministop präsentierte in der am 08.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 58,15 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ministop 22,53 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 25,01 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 26,16 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net