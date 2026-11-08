Minolta Finance stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

08.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 44,7 Millionen INR – ein Plus von 11855,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Minolta Finance -0,4 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,07 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,510 INR je Aktie in den Büchern standen.

Minolta Finance hat am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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