Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 am Freitagmittag mit Abgaben

STOXX-Handel im Fokus

23.10.26 12:26 Uhr

Der Euro STOXX 50 zeigt sich am fünften Tag der Woche mit negativen Notierungen.

Am Freitag gibt der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0,62 Prozent auf 6.049,01 Punkte nach. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 5,344 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,122 Prozent auf 6.094,43 Punkte an der Kurstafel, nach 6.087,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6.039,48 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6.097,16 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 2,28 Prozent nach unten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 23.09.2026, einen Stand von 6.299,82 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 23.07.2026, mit 6.210,17 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5.668,33 Punkte.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 3,40 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Eni (+ 3,08 Prozent auf 27,25 EUR), Rheinmetall (+ 1,00 Prozent auf 1.025,20 EUR), BMW (+ 0,94 Prozent auf 58,02 EUR), BASF (+ 0,74 Prozent auf 52,76 EUR) und Siemens (+ 0,06 Prozent auf 255,85 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Deutsche Telekom (-2,71 Prozent auf 25,47 EUR), Deutsche Börse (-2,65 Prozent auf 308,80 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,81 Prozent auf 5,76 EUR), adidas (-1,76 Prozent auf 156,20 EUR) und Allianz (-1,62 Prozent auf 425,60 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 1.924.025 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 575,737 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,59 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net