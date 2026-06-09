Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochmittag im Minus

Euro STOXX 50-Entwicklung

Der Euro STOXX 50 verbucht am dritten Tag der Woche Verluste.

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:08 Uhr um 0,51 Prozent schwächer bei 6.018,78 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,073 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,036 Prozent fester bei 6.051,90 Punkten in den Handel, nach 6.049,74 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6.068,61 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.015,83 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der Euro STOXX 50 bereits um 0,513 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.911,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.03.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5.837,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.06.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.415,38 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 2,88 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.199,78 Punkten. 5.376,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 2,71 Prozent auf 72,00 EUR), Infineon (+ 1,02 Prozent auf 76,43 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,94 Prozent auf 28,04 EUR), adidas (+ 0,90 Prozent auf 168,85 EUR) und Enel (+ 0,75 Prozent auf 9,72 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil SAP SE (-3,87 Prozent auf 148,72 EUR), Siemens (-1,65 Prozent auf 259,95 EUR), Siemens Energy (-1,52 Prozent auf 146,04 EUR), Deutsche Börse (-1,30 Prozent auf 242,50 EUR) und BASF (-0,97 Prozent auf 48,06 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1.110.915 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 583,754 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7,63 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net