Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich leichter

Euro STOXX 50-Performance im Blick

05.08.26 17:57 Uhr

So performte der Euro STOXX 50 am dritten Tag der Woche zum Handelsende.

Am Mittwoch schloss der Euro STOXX 50 nahezu unverändert (minus 0,14 Prozent) bei 6.477,60 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 5,491 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,109 Prozent auf 6.493,77 Punkte an der Kurstafel, nach 6.486,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 6.518,99 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.475,67 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der Euro STOXX 50 bereits um 1,83 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6.412,68 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.869,63 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5.249,59 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,72 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6.518,99 Punkten. Bei 5.376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Bayer (+ 2,01 Prozent auf 49,22 EUR), Deutsche Börse (+ 1,70 Prozent auf 269,00 EUR), adidas (+ 1,46 Prozent auf 163,00 EUR), SAP SE (+ 1,12 Prozent auf 169,26 EUR) und Eni (+ 0,97 Prozent auf 23,47 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Infineon (-5,71 Prozent auf 60,08 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-3,71 Prozent auf 55,58 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,97 Prozent auf 47,26 EUR), Deutsche Telekom (-1,54 Prozent auf 27,42 EUR) und BMW (-1,43 Prozent auf 59,10 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 7.610.647 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 547,139 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,29 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net