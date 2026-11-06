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Kursverlauf

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt nachmittags

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt nachmittags

Mit dem Euro STOXX 50 geht es am Freitagnachmittag abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
446.90 EUR -16.00 EUR -3.46 %
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ASML NV
1,277.20 EUR 57.20 EUR 4.69 %
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DHL Group (ex Deutsche Post)
57.42 EUR -2.12 EUR -3.56 %
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Enel S.p.A.
9.60 EUR -0.14 EUR -1.41 %
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Infineon AG
45.72 EUR 0.36 EUR 0.79 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.19 EUR -0.08 EUR -1.20 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
41.70 EUR -0.80 EUR -1.87 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
571.20 EUR -19.80 EUR -3.35 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
16.30 EUR -0.15 EUR -0.94 %
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Rheinmetall AG
816.20 EUR -13.30 EUR -1.60 %
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Siemens AG
263.35 EUR -7.85 EUR -2.89 %
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Siemens Energy AG
117.16 EUR 3.86 EUR 3.41 %
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TotalEnergies
78.99 EUR -0.85 EUR -1.06 %
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UniCredit S.p.A.
76.47 EUR -0.46 EUR -0.60 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,147.40 EUR -84.14 EUR -1.35 %
News | Analysen

Am Freitag fällt der Euro STOXX 50 um 15:40 Uhr via STOXX um 1,42 Prozent auf 6.143,19 Punkte zurück. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 5,420 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,383 Prozent leichter bei 6.207,70 Punkten in den Freitagshandel, nach 6.231,54 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6.207,70 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.122,47 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 0,138 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 06.10.2026, den Stand von 6.272,23 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, bei 6.502,56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.611,18 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 5,00 Prozent zu Buche. Bei 6.577,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. 5.376,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 2,97 Prozent auf 117,22 EUR), Infineon (+ 0,65 Prozent auf 46,25 EUR), UniCredit (-0,60 Prozent auf 76,47 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,36 Prozent auf 6,18 EUR) und Enel (-1,41 Prozent auf 9,60 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-4,94 Prozent auf 57,40 EUR), Rheinmetall (-3,89 Prozent auf 808,80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,87 Prozent auf 571,60 EUR), Allianz (-3,81 Prozent auf 447,40 EUR) und Siemens (-3,48 Prozent auf 263,75 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 3.368.973 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 515,535 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Die TotalEnergies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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11:56 Rheinmetall Buy UBS AG
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05.11.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research

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