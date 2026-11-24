Index-Performance im Blick

Das macht das Börsenbarometer in Europa aktuell.

Der Euro STOXX 50 verliert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr 0,50 Prozent auf 6.043,92 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,121 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,032 Prozent auf 6.076,42 Punkte an der Kurstafel, nach 6.074,47 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 6.078,89 Punkte, das Tagestief hingegen 6.006,33 Zähler.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6.068,22 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, stand der Euro STOXX 50 noch bei 6.447,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5.528,67 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 3,31 Prozent zu Buche. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6.577,20 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5.376,81 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 1,65 Prozent auf 737,20 EUR), Deutsche Börse (+ 1,13 Prozent auf 314,40 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,99 Prozent auf 26,51 EUR), SAP SE (+ 0,84 Prozent auf 187,90 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,24 Prozent auf 583,80 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Infineon (-5,91 Prozent auf 45,56 EUR), Siemens Energy (-3,70 Prozent auf 121,78 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,38 Prozent auf 5,71 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-2,13 Prozent auf 56,88 EUR) und Siemens (-2,02 Prozent auf 259,80 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2.290.017 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 450,168 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 6,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,90 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net