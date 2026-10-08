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Euro STOXX 50-Performance

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter

Der Euro STOXX 50 zeigte sich zum Handelsende in Rot.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,598.00 EUR -14.00 EUR -0.87 %
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BASF
51.89 EUR 0.73 EUR 1.43 %
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Bayer
42.60 EUR -1.27 EUR -2.89 %
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BMW AG
52.48 EUR -1.32 EUR -2.45 %
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Deutsche Bank AG
29.94 EUR -0.02 EUR -0.07 %
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Enel S.p.A.
8.79 EUR 0.05 EUR 0.61 %
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Eni S.p.A.
24.92 EUR 0.79 EUR 3.27 %
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Infineon AG
58.01 EUR -3.07 EUR -5.03 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.14 EUR -0.12 EUR -1.88 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
39.18 EUR -0.72 EUR -1.79 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
523.00 EUR 8.00 EUR 1.55 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
16.75 EUR -0.08 EUR -0.45 %
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Rheinmetall AG
939.60 EUR 14.60 EUR 1.58 %
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Siemens AG
264.90 EUR -5.55 EUR -2.05 %
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TotalEnergies
77.00 EUR 1.80 EUR 2.39 %
Charts | News | Analysen
Indizes
EURO STOXX 50
6,126.73 EUR -53.56 EUR -0.87 %
News | Analysen

Der Euro STOXX 50 fiel im STOXX-Handel letztendlich um 0,79 Prozent auf 6.131,72 Punkte zurück. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 5,374 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,391 Prozent auf 6.156,11 Punkte an der Kurstafel, nach 6.180,29 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 6.090,31 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6.165,94 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der Euro STOXX 50 bereits um 1,96 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6.413,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6.204,91 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 08.10.2025, einen Stand von 5.649,73 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,81 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.577,20 Punkten. Bei 5.376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Eni (+ 3,58 Prozent auf 25,00 EUR), BASF (+ 1,15 Prozent auf 51,77 EUR), Rheinmetall (+ 0,94 Prozent auf 934,90 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,46 Prozent auf 519,00 EUR) und Enel (+ 0,38 Prozent auf 8,77 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Infineon (-3,36 Prozent auf 58,90 EUR), Bayer (-3,14 Prozent auf 42,59 EUR), Intesa Sanpaolo (-3,04 Prozent auf 6,07 EUR), BMW (-2,76 Prozent auf 52,18 EUR) und Siemens (-2,56 Prozent auf 264,25 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 5.329.087 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 630,698 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Die TotalEnergies-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
07.10.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.09.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
10.09.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.

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