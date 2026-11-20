Euro STOXX 50-Performance

Der Euro STOXX 50 zeigte sich zum Handelsende in Rot.

Der Euro STOXX 50 fiel im STOXX-Handel letztendlich um 2,64 Prozent auf 5.952,45 Punkte zurück. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 5,303 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,803 Prozent auf 6.064,76 Punkte an der Kurstafel, nach 6.113,86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 5.944,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6.064,76 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der Euro STOXX 50 bereits um 6,84 Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6.121,66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 6.422,06 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 20.11.2025, einen Stand von 5.569,92 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,74 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.577,20 Punkten. Bei 5.376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 1,15 Prozent auf 26,34 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,90 Prozent auf 580,00 EUR), Eni (-0,67 Prozent auf 24,41 EUR), Enel (-0,86 Prozent auf 9,40 EUR) und Allianz (-1,25 Prozent auf 451,80 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Infineon (-7,91 Prozent auf 45,44 EUR), Siemens Energy (-6,61 Prozent auf 118,32 EUR), Siemens (-4,59 Prozent auf 254,65 EUR), Rheinmetall (-4,44 Prozent auf 693,40 EUR) und adidas (-4,18 Prozent auf 165,00 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 8.922.660 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 485,935 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Die TotalEnergies-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,88 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net