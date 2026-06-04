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Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende leichter

05.06.26 17:57 Uhr
Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende leichter | finanzen.net

So bewegte sich der Euro STOXX 50 am Freitag zum Handelsschluss.

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EURO STOXX 50
6.062,1 PKT -41,3 PKT -0,68%
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Am Freitag notierte der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich 0,63 Prozent tiefer bei 6.064,95 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,058 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,062 Prozent stärker bei 6.107,10 Punkten in den Freitagshandel, nach 6.103,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 6.112,18 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.061,82 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Seit Wochenbeginn kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 0,183 Prozent. Vor einem Monat, am 05.05.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.869,63 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 05.03.2026, den Stand von 5.782,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.06.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5.410,55 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 3,67 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6.199,78 Punkten. Bei 5.376,81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Bayer (+ 1,69 Prozent auf 36,16 EUR), Rheinmetall (+ 1,65 Prozent auf 1.209,80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,56 Prozent auf 448,10 EUR), Airbus SE (+ 1,12 Prozent auf 179,00 EUR) und Enel (+ 1,09 Prozent auf 9,67 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Infineon (-9,11 Prozent auf 77,30 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,20 Prozent auf 48,00 EUR), SAP SE (-1,84 Prozent auf 161,48 EUR), Siemens (-1,19 Prozent auf 268,80 EUR) und UniCredit (-1,06 Prozent auf 73,47 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 8.244.644 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 572,423 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,52 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,67 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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