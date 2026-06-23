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Euro STOXX 50-Performance

Minuszeichen in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Mittag

24.06.26 12:26 Uhr
Minuszeichen in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Mittag | finanzen.net

Der Euro STOXX 50 im Performance-Check.

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EURO STOXX 50
6.214,9 PKT -15,6 PKT -0,25%
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Am Mittwoch geht es im Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0,20 Prozent auf 6.217,83 Punkte nach unten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5,418 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,067 Prozent auf 6.234,71 Punkte an der Kurstafel, nach 6.230,55 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 6.243,52 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.205,90 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 1,26 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.019,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.03.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.581,29 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.297,07 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 6,28 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6.337,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Bayer (+ 1,68 Prozent auf 39,25 EUR), adidas (+ 1,67 Prozent auf 173,95 EUR), BASF (+ 0,54 Prozent auf 49,17 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,42 Prozent auf 26,37 EUR) und Enel (+ 0,30 Prozent auf 9,88 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Rheinmetall (-16,27 Prozent auf 976,80 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,90 Prozent auf 44,38 EUR), SAP SE (-1,50 Prozent auf 132,50 EUR), Siemens Energy (-1,48 Prozent auf 160,10 EUR) und Deutsche Börse (-1,37 Prozent auf 244,10 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 1.212.399 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 638,175 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,09 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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