STOXX 50-Performance

Derzeit agieren die Börsianer in Europa vorsichtiger.

Der STOXX 50 gibt im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,11 Prozent auf 5.280,17 Punkte nach. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,084 Prozent auf 5.290,36 Punkte an der Kurstafel, nach 5.285,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5.294,78 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.248,53 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5.320,47 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, bei 5.480,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4.702,84 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,52 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell RELX (+ 2,39 Prozent auf 30,03 GBP), AstraZeneca (+ 2,19 Prozent auf 138,36 GBP), GSK (+ 2,02 Prozent auf 18,91 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,75 Prozent auf 98,98 GBP) und Rheinmetall (+ 1,65 Prozent auf 737,20 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Siemens Energy (-3,70 Prozent auf 121,78 EUR), Rio Tinto (-2,48 Prozent auf 56,23 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,40 Prozent auf 66,68 CHF), Intesa Sanpaolo (-2,38 Prozent auf 5,71 EUR) und Siemens (-2,02 Prozent auf 259,80 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 ist die Barclays-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 9.779.766 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 450,168 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net