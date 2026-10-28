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STOXX 50-Kursentwicklung

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 gibt zum Start des Mittwochshandels nach

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 gibt zum Start des Mittwochshandels nach

So bewegt sich der STOXX 50 am Mittwochmorgen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
78.56 EUR 1.58 EUR 2.05 %
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ASML NV
1,488.80 EUR 14.80 EUR 1.00 %
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BP plc (British Petrol)
7.40 EUR 0.09 EUR 1.20 %
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GSK PLC Registered Shs
22.12 EUR -0.50 EUR -2.21 %
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HSBC Holdings plc
15.55 EUR 0.22 EUR 1.44 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.02 EUR 0.00 EUR 0.03 %
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Nestlé SA (Nestle)
89.41 EUR -0.50 EUR -0.56 %
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Novartis AG
141.06 EUR 2.48 EUR 1.79 %
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Richemont
177.40 EUR 0.70 EUR 0.40 %
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Rio Tinto plc
76.84 EUR -0.55 EUR -0.71 %
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Siemens AG
266.90 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Siemens Energy AG
130.28 EUR 1.18 EUR 0.91 %
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UBS
41.83 EUR 0.27 EUR 0.65 %
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Unilever PLC
56.75 EUR -1.49 EUR -2.56 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,358.25 EUR -13.16 EUR -0.25 %
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Um 09:11 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,20 Prozent leichter bei 5.360,57 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,141 Prozent fester bei 5.378,98 Punkten, nach 5.371,41 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5.378,98 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 5.359,82 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0,911 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, lag der STOXX 50 bei 5.357,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5.439,22 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4.787,16 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,14 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 1,04 Prozent auf 129,92 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,78 Prozent auf 72,06 CHF), Novartis (+ 0,70 Prozent auf 129,68 CHF), BP (+ 0,65 Prozent auf 6,17 GBP) und Rio Tinto (+ 0,44 Prozent auf 64,28 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil GSK (-4,94 Prozent auf 18,29 GBP), Unilever (-2,99 Prozent auf 47,46 GBP), UBS (-2,03 Prozent auf 38,05 CHF), Nestlé (-0,74 Prozent auf 82,63 CHF) und Richemont (-0,73 Prozent auf 162,95 CHF).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die HSBC-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1.168.801 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 566,564 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,15 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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