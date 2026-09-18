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STOXX-Handel im Blick

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 liegt zum Ende des Freitagshandels im Minus

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 liegt zum Ende des Freitagshandels im Minus

Der STOXX 50 zeigte sich am Freitagabend mit negativen Notierungen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
84.08 EUR 0.68 EUR 0.82 %
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ASML NV
1,437.00 EUR 19.00 EUR 1.34 %
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145.00 EUR 1.70 EUR 1.19 %
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48.88 EUR -0.26 EUR -0.53 %
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BP plc (British Petrol)
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Deutsche Telekom AG
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Nestlé SA (Nestle)
80.94 EUR -1.61 EUR -1.95 %
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Novartis AG
122.92 EUR 0.02 EUR 0.02 %
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Novo Nordisk
37.74 EUR 0.31 EUR 0.84 %
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RELX PLC (ex Reed Elsevier)
30.00 EUR 0.12 EUR 0.40 %
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80.93 EUR -2.30 EUR -2.76 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,308.86 EUR -53.81 EUR -1 %
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Am Freitag sank der STOXX 50 via STOXX letztendlich um 1,06 Prozent auf 5.305,63 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,101 Prozent fester bei 5.368,11 Punkten, nach 5.362,67 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 5.298,97 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5.368,11 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,467 Prozent. Der STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 18.08.2026, bei 5.471,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, wurde der STOXX 50 mit 5.342,10 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4.594,33 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7,03 Prozent. Bei 5.572,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4.674,85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Novo Nordisk (+ 0,79 Prozent auf 281,55 DKK), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,63 Prozent auf 80,02 CHF), AstraZeneca (+ 0,58 Prozent auf 125,00 GBP), BAT (+ 0,29 Prozent auf 41,96 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-0,19 Prozent auf 82,46 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Deutsche Telekom (-4,20 Prozent auf 27,11 EUR), UniCredit (-2,76 Prozent auf 80,93 EUR), RELX (-2,76 Prozent auf 24,99 GBP), Nestlé (-2,63 Prozent auf 76,27 CHF) und SAP SE (-2,60 Prozent auf 183,12 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 61.117.758 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 538,121 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,76 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,59 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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03.09.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
03.09.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.08.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
07.08.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG

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