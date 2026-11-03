Minuszeichen in Europa: STOXX 50 sackt am Nachmittag ab

STOXX 50-Entwicklung

03.11.26 15:57 Uhr

Der STOXX 50 zeigt sich derzeit im Minus.

Am Dienstag bewegt sich der STOXX 50 um 15:40 Uhr via STOXX 0,22 Prozent leichter bei 5.389,65 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,199 Prozent leichter bei 5.390,57 Punkten, nach 5.401,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5.357,35 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.410,54 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Wert von 5.298,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5.467,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4.765,55 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 8,72 Prozent zu. Bei 5.572,96 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4.674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit UniCredit (+ 1,43 Prozent auf 75,30 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,35 Prozent auf 72,30 CHF), Intesa Sanpaolo (+ 0,92 Prozent auf 6,03 EUR), GSK (+ 0,82 Prozent auf 18,40 GBP) und Novartis (+ 0,64 Prozent auf 132,36 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil SAP SE (-3,21 Prozent auf 203,75 EUR), RELX (-2,13 Prozent auf 29,34 GBP), BP (-1,48 Prozent auf 5,91 GBP), Rio Tinto (-1,42 Prozent auf 61,08 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-1,39 Prozent auf 93,92 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 13.561.486 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 544,519 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Die BP-Aktie verzeichnet mit 6,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net