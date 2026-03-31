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Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich schwächer

09.04.26 17:57 Uhr
Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich schwächer | finanzen.net

Der STOXX 50 zeigte sich zum Handelsende leichter.

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Der STOXX 50 sank im STOXX-Handel zum Handelsende um 0,38 Prozent auf 5.080,63 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,004 Prozent höher bei 5.100,15 Punkten, nach 5.099,96 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5.056,02 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5.100,15 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 2,10 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 09.03.2026, wurde der STOXX 50 mit 4.972,97 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 09.01.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5.085,28 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.04.2025, wurde der STOXX 50 mit 3.968,17 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,49 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5.315,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell BP (+ 3,16 Prozent auf 5,81 GBP), GSK (+ 1,98 Prozent auf 21,67 GBP), National Grid (+ 1,43 Prozent auf 13,51 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,40 Prozent auf 34,49 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,00 Prozent auf 70,80 CHF). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen SAP SE (-6,81 Prozent auf 139,50 EUR), Airbus SE (-2,60 Prozent auf 170,86 EUR), RELX (-2,56 Prozent auf 24,77 GBP), Siemens (-2,05 Prozent auf 226,75 EUR) und BAT (-1,99 Prozent auf 43,36 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 29.404.064 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 429,279 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,64 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,73 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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