Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels im Minus

STOXX 50-Performance im Fokus

27.10.26 09:27 Uhr

Der STOXX 50 gibt seine Gewinne vom Vortag am zweiten Tag der Woche wieder ab.

Um 09:10 Uhr sinkt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,33 Prozent auf 5.336,52 Punkte. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,060 Prozent schwächer bei 5.350,88 Punkten, nach 5.354,07 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 5.326,94 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5.350,88 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5.353,40 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5.420,84 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 27.10.2025, den Wert von 4.800,45 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 7,65 Prozent zu Buche. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Novartis (+ 2,32 Prozent auf 130,44 CHF), Rio Tinto (+ 1,65 Prozent auf 63,46 GBP), Siemens Energy (+ 1,25) Prozent auf 124,70 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,60 Prozent auf 70,10 CHF) und London Stock Exchange (LSE) (+ 0,17 Prozent auf 93,56 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen HSBC (-6,49 Prozent auf 12,77 GBP), Intesa Sanpaolo (-1,30 Prozent auf 5,92 EUR), UniCredit (-1,26 Prozent auf 72,89 EUR), Airbus SE (-1,19 Prozent auf 191,18 EUR) und Rheinmetall (-1,16 Prozent auf 1.022,20 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HSBC-Aktie. 3.151.090 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 551,148 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr verzeichnet die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net