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DAX-Kursentwicklung

Minuszeichen in Frankfurt: DAX am Mittag mit Abgaben

Minuszeichen in Frankfurt: DAX am Mittag mit Abgaben

Der DAX bewegt sich am Mittwoch im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
146.30 EUR 1.35 EUR 0.93 %
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Beiersdorf AG
77.20 EUR 1.10 EUR 1.45 %
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BMW AG
53.80 EUR -0.54 EUR -0.99 %
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Deutsche Bank AG
29.94 EUR -1.28 EUR -4.10 %
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Henkel KGaA Vz.
74.08 EUR 1.08 EUR 1.48 %
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Infineon AG
61.26 EUR -2.78 EUR -4.34 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
39.96 EUR -0.60 EUR -1.47 %
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MTU Aero Engines AG
358.00 EUR -6.90 EUR -1.89 %
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SAP SE
188.06 EUR 0.96 EUR 0.51 %
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Scout24
69.35 EUR 1.55 EUR 2.29 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
70.02 EUR 1.30 EUR 1.89 %
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Zalando
22.74 EUR 0.58 EUR 2.62 %
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Indizes
DAX 40
25,104.36 EUR -344.83 EUR -1.35 %
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Am Mittwoch notiert der DAX um 12:08 Uhr via XETRA 1,16 Prozent tiefer bei 25.153,99 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,096 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,662 Prozent auf 25.280,67 Punkte an der Kurstafel, nach 25.449,19 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25.112,76 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 25.347,09 Einheiten.

DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Minus von 0,386 Prozent. Der DAX wurde vor einem Monat, am 07.09.2026, mit 26.006,53 Punkten bewertet. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 07.07.2026, den Wert von 25.465,25 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, betrug der DAX-Kurs 24.385,78 Punkte.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,50 Prozent aufwärts. 26.618,74 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Zählern markiert.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Zalando (+ 1,79 Prozent auf 22,80 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,36 Prozent auf 69,82 EUR), Scout24 (+ 1,18 Prozent auf 68,35 EUR), Beiersdorf (+ 1,02 Prozent auf 77,22 EUR) und Henkel vz (+ 0,85 Prozent auf 73,94 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Infineon (-5,32 Prozent auf 61,24 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,22 Prozent auf 39,39 EUR), Deutsche Bank (-3,06 Prozent auf 30,45 EUR), MTU Aero Engines (-2,24 Prozent auf 357,50 EUR) und BMW (-2,20 Prozent auf 53,44 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 1.741.765 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 213,573 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus

Im DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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