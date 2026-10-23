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Kursentwicklung

Minuszeichen in Frankfurt: DAX gibt zum Ende des Freitagshandels nach

Minuszeichen in Frankfurt: DAX gibt zum Ende des Freitagshandels nach

Der DAX sank letztendlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
157.95 EUR -1.45 EUR -0.91 %
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Beiersdorf AG
83.56 EUR 2.02 EUR 2.48 %
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Deutsche Telekom AG
25.31 EUR -0.79 EUR -3.03 %
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Fresenius Medical Care (FMC) St.
40.30 EUR 1.13 EUR 2.88 %
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Fresenius SE & Co. KGaA
46.06 EUR 0.84 EUR 1.87 %
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Heidelberg Materials
147.35 EUR 2.35 EUR 1.62 %
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Infineon AG
48.67 EUR -1.08 EUR -2.18 %
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MTU Aero Engines AG
317.10 EUR -17.10 EUR -5.12 %
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RWE AG St.
55.00 EUR -1.94 EUR -3.41 %
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SAP SE
212.95 EUR -1.70 EUR -0.79 %
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Siemens Energy AG
117.78 EUR -3.80 EUR -3.13 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
69.10 EUR 0.24 EUR 0.35 %
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Vonovia SE
16.60 EUR 0.02 EUR 0.12 %
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Zalando
26.72 EUR 0.44 EUR 1.67 %
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Indizes
DAX 40
25,181.65 EUR -190.10 EUR -0.75 %
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Am Freitag verbuchte der DAX via XETRA letztendlich Verluste in Höhe von 0,86 Prozent auf 25.152,31 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,126 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der DAX 0,182 Prozent schwächer bei 25.325,58 Punkten, nach 25.371,75 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25.329,32 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25.013,54 Punkten.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Verluste von 1,52 Prozent. Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 23.09.2026, bei 25.410,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, wies der DAX einen Wert von 24.763,12 Punkten auf. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 23.10.2025, einen Stand von 24.207,79 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,50 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 26.618,74 Punkten. Bei 21.863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 3,27 Prozent auf 40,46 EUR), Beiersdorf (+ 2,41 Prozent auf 84,12 EUR), Zalando (+ 2,25 Prozent auf 26,82 EUR), Fresenius SE (+ 1,75 Prozent auf 46,10 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1,65 Prozent auf 147,80 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil MTU Aero Engines (-4,84 Prozent auf 316,70 EUR), Deutsche Telekom (-3,17 Prozent auf 25,35 EUR), Siemens Energy (-2,88 Prozent auf 118,68 EUR), Infineon (-2,44 Prozent auf 48,67 EUR) und RWE (-2,15 Prozent auf 55,62 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 8.118.669 Aktien gehandelt. Mit 235,565 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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