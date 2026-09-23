Minuszeichen in Frankfurt: DAX notiert mittags im Minus

XETRA-Handel im Blick

23.09.26 12:25 Uhr

Der DAX bewegt sich aktuell im Minus.

Um 12:09 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,43 Prozent schwächer bei 25.468,79 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,126 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,568 Prozent auf 25.724,13 Punkte an der Kurstafel, nach 25.578,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25.729,05 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.450,52 Zählern.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 0,089 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, stand der DAX bei 26.136,56 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 23.06.2026, den Stand von 24.893,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, wurde der DAX mit 23.611,33 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 3,79 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 26.618,74 Punkten. Bei 21.863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell SAP SE (+ 1,08 Prozent auf 184,28 EUR), Vonovia SE (+ 0,98 Prozent auf 17,54 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,95 Prozent auf 361,30 EUR), Rheinmetall (+ 0,89 Prozent auf 1.000,20 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,60 Prozent auf 504,80 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Scout24 (-3,41 Prozent auf 72,15 EUR), Infineon (-2,00 Prozent auf 58,93 EUR), Allianz (-1,77 Prozent auf 422,60 EUR), Deutsche Bank (-1,61 Prozent auf 32,12 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,54 Prozent auf 57,72 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 2.077.952 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 211,057 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,79 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,32 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net