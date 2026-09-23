DAX 25.449 -0,5%ESt50 6.309 -0,2%MSCI World 4.978 +0,0%Top 10 Crypto 11,41 -1,9%Nas 27.244 +0,5%Bitcoin 75.250 +0,0%Euro 1,1414 -0,3%Öl 99,3 +0,0%Gold 4.317 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
XETRA-Handel im Blick

Minuszeichen in Frankfurt: DAX notiert mittags im Minus

Minuszeichen in Frankfurt: DAX notiert mittags im Minus

Der DAX bewegt sich aktuell im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
145.65 EUR -1.60 EUR -1.09 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Allianz
419.60 EUR -11.70 EUR -2.71 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
32.08 EUR -0.76 EUR -2.31 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
DHL Group (ex Deutsche Post)
57.80 EUR -0.86 EUR -1.47 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
58.76 EUR -1.65 EUR -2.73 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
42.88 EUR -0.77 EUR -1.76 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
MTU Aero Engines AG
361.10 EUR 11.20 EUR 3.20 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
502.40 EUR -1.80 EUR -0.36 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1,000.20 EUR 5.20 EUR 0.52 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
183.56 EUR -0.26 EUR -0.14 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Scout24
75.15 EUR -0.10 EUR -0.13 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
74.10 EUR -1.08 EUR -1.44 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Vonovia SE
17.50 EUR 0.08 EUR 0.43 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
25,454.33 EUR -124.52 EUR -0.49 %
News | Analysen

Um 12:09 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,43 Prozent schwächer bei 25.468,79 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,126 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,568 Prozent auf 25.724,13 Punkte an der Kurstafel, nach 25.578,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25.729,05 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.450,52 Zählern.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 0,089 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, stand der DAX bei 26.136,56 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 23.06.2026, den Stand von 24.893,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, wurde der DAX mit 23.611,33 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 3,79 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 26.618,74 Punkten. Bei 21.863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell SAP SE (+ 1,08 Prozent auf 184,28 EUR), Vonovia SE (+ 0,98 Prozent auf 17,54 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,95 Prozent auf 361,30 EUR), Rheinmetall (+ 0,89 Prozent auf 1.000,20 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,60 Prozent auf 504,80 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Scout24 (-3,41 Prozent auf 72,15 EUR), Infineon (-2,00 Prozent auf 58,93 EUR), Allianz (-1,77 Prozent auf 422,60 EUR), Deutsche Bank (-1,61 Prozent auf 32,12 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,54 Prozent auf 57,72 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 2.077.952 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 211,057 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,79 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,32 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

Aktuelle Infineon Aktie News

Werbung

Infineon Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 Infineon Outperform Bernstein Research
07.09.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.