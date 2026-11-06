Minuszeichen in Frankfurt: DAX präsentiert sich letztendlich leichter

DAX-Kursverlauf

06.11.26 17:57 Uhr

Der DAX sank schlussendlich.

Zum Handelsschluss gab der DAX im XETRA-Handel um 2,02 Prozent auf 25.794,12 Punkte nach. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,195 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 1,54 Prozent auf 25.919,48 Punkte an der Kurstafel, nach 26.325,01 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 26.061,64 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25.617,54 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 0,033 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2026, wurde der DAX mit 25.449,19 Punkten gehandelt. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 06.08.2026, mit 26.140,13 Punkten bewertet. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 06.11.2025, den Stand von 23.734,02 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,11 Prozent aufwärts. Bei 26.692,90 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21.863,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell HOCHTIEF (+ 5,54 Prozent auf 365,60 EUR), Siemens Energy (+ 3,74 Prozent auf 118,10 EUR), Fresenius SE (+ 1,18 Prozent auf 52,48 EUR), RWE (+ 1,02 Prozent auf 57,64 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,78 Prozent auf 346,70 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Hannover Rück (-4,37 Prozent auf 293,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-4,27 Prozent auf 569,20 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-3,91 Prozent auf 58,02 EUR), Siemens (-3,51 Prozent auf 263,65 EUR) und Rheinmetall (-3,42 Prozent auf 812,70 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 7.893.085 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 241,943 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net