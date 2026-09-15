Minuszeichen in Frankfurt: DAX sackt schlussendlich ab

DAX-Entwicklung

15.09.26 17:57 Uhr

Am zweiten Tag der Woche legten Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Schlussendlich ging der DAX den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 25.423,47 Punkten aus dem Dienstagshandel. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,131 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,316 Prozent leichter bei 25.360,32 Punkten, nach 25.440,81 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25.478,98 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25.172,89 Punkten lag.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, stand der DAX bei 26.440,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, betrug der DAX-Kurs 24.894,01 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, bewegte sich der DAX bei 23.748,86 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 3,60 Prozent. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26.618,74 Punkten. Bei 21.863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 3,20 Prozent auf 1.028,60 EUR), QIAGEN (+ 1,88 Prozent auf 37,18 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,61 Prozent auf 333,50 EUR), RWE (+ 1,53 Prozent auf 58,28 EUR) und Symrise (+ 1,31 Prozent auf 89,40 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Zalando (-3,72 Prozent auf 21,75 EUR), Deutsche Bank (-2,37 Prozent auf 33,34 EUR), Daimler Truck (-1,82 Prozent auf 43,24 EUR), Deutsche Börse (-1,63 Prozent auf 277,40 EUR) und Continental (-1,49 Prozent auf 68,56 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 5.776.438 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 204,593 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,79 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,15 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net