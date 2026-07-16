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Index-Performance

Minuszeichen in Frankfurt: DAX schlussendlich in der Verlustzone

Minuszeichen in Frankfurt: DAX schlussendlich in der Verlustzone

Der DAX sank schlussendlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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Indizes
DAX 40
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Der DAX verlor im XETRA-Handel zum Handelsschluss 0,35 Prozent auf 24.828,12 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,091 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,644 Prozent auf 24.755,09 Punkte an der Kurstafel, nach 24.915,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24.850,75 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24.651,34 Zählern.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der DAX bereits um 0,544 Prozent. Vor einem Monat, am 17.06.2026, lag der DAX-Kurs bei 24.934,67 Punkten. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 17.04.2026, bei 24.702,24 Punkten. Der DAX wurde vor einem Jahr, am 17.07.2025, mit 24.370,93 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 1,18 Prozent zu Buche. Bei 25.900,10 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21.863,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 2,11 Prozent auf 984,20 EUR), EON SE (+ 1,80 Prozent auf 19,24 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,61 Prozent auf 27,11 EUR), Bayer (+ 1,55 Prozent auf 48,46 EUR) und Hannover Rück (+ 1,19 Prozent auf 255,00 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Commerzbank (-3,10 Prozent auf 36,85 EUR), Deutsche Bank (-2,67 Prozent auf 30,84 EUR), Scout24 (-2,36 Prozent auf 72,35 EUR), Siemens (-2,27 Prozent auf 264,55 EUR) und HOCHTIEF (-2,23 Prozent auf 455,60 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 6.783.353 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX mit 205,888 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,87 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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10.07.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
08.07.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
08.07.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.07.26 Rheinmetall Buy UBS AG
03.07.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG