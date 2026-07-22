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Index-Performance

Minuszeichen in Frankfurt: DAX schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels

Minuszeichen in Frankfurt: DAX schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels

Der DAX bewegte sich letztendlich im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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Merck KGaA
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Siemens AG
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Indizes
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Am Donnerstag notierte der DAX via XETRA schlussendlich 1,77 Prozent tiefer bei 24.709,33 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,090 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,641 Prozent auf 24.994,05 Punkte an der Kurstafel, nach 25.155,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 24.696,59 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25.074,28 Punkten verzeichnete.

DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der DAX bereits um 0,242 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.06.2026, wies der DAX einen Stand von 24.893,58 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.04.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 24.155,45 Punkten. Der DAX lag vor einem Jahr, am 23.07.2025, bei 24.240,82 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 0,693 Prozent zu. Bei 25.900,10 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21.863,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Daimler Truck (+ 3,93 Prozent auf 45,77 EUR), QIAGEN (+ 3,13 Prozent auf 36,58 EUR), Merck (+ 1,72 Prozent auf 139,25 EUR), GEA (+ 1,12 Prozent auf 63,30 EUR) und Rheinmetall (+ 0,91 Prozent auf 1.017,00 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Infineon (-6,17 Prozent auf 65,49 EUR), Commerzbank (-5,44 Prozent auf 36,35 EUR), Zalando (-4,08 Prozent auf 27,07 EUR), Deutsche Telekom (-4,04 Prozent auf 26,13 EUR) und Deutsche Bank (-4,02 Prozent auf 29,97 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 9.153.679 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 206,154 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,61 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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10.07.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
08.07.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
08.07.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.07.26 Rheinmetall Buy UBS AG
03.07.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG