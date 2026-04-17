Minuszeichen in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer

DAX im Blick

Der DAX gibt heute nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:10 Uhr sinkt der DAX im XETRA-Handel um 1,20 Prozent auf 24.406,86 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,092 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 1,28 Prozent leichter bei 24.385,04 Punkten, nach 24.702,24 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24.411,73 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 24.379,50 Einheiten.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 20.03.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 22.380,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.01.2026, wies der DAX einen Stand von 24.703,12 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, wurde der DAX mit 21.205,86 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 0,540 Prozent nach. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25.507,79 Punkten. Bei 21.863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell RWE (+ 1,72 Prozent auf 56,86 EUR), EON SE (+ 0,82 Prozent auf 18,96 EUR), Commerzbank (+ 0,80 Prozent auf 36,35 EUR), Deutsche Börse (+ 0,42 Prozent auf 262,20 EUR) und Brenntag SE (+ 0,17 Prozent auf 59,38 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Siemens Energy (-2,88 Prozent auf 167,10 EUR), Deutsche Bank (-2,51 Prozent auf 28,19 EUR), SAP SE (-2,28 Prozent auf 152,68 EUR), MTU Aero Engines (-2,25 Prozent auf 338,30 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-2,16 Prozent auf 90,70 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 497.313 Aktien gehandelt. Mit 188,775 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,31 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,59 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net