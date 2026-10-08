Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsende zurück

LUS-DAX aktuell

08.10.26 17:57 Uhr

Der LUS-DAX verlor zum Handelsende an Wert.

Der LUS-DAX notierte im XETRA-Handel letztendlich um 1,20 Prozent tiefer bei 24.814,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25.115,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24.790,00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Der LUS-DAX stand vor einem Monat, am 08.09.2026, bei 25.868,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wies der LUS-DAX 24.968,00 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24.635,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 1,01 Prozent zu Buche. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.616,00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21.861,50 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Scout24 (+ 3,04 Prozent auf 71,25 EUR), BASF (+ 1,15 Prozent auf 51,77 EUR), Zalando (+ 1,11 Prozent auf 22,81 EUR), Rheinmetall (+ 0,94 Prozent auf 934,90 EUR) und Beiersdorf (+ 0,47 Prozent auf 77,56 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Volkswagen (VW) vz (-4,50 Prozent auf 66,60 EUR), Fresenius SE (-3,92 Prozent auf 41,59 EUR), Infineon (-3,36 Prozent auf 58,90 EUR), Vonovia SE (-3,25 Prozent auf 16,21 EUR) und Merck (-3,18 Prozent auf 135,70 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 5.329.087 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 217,682 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,27 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net