LUS-DAX aktuell

Der LUS-DAX verlor zum Handelsende an Wert.

Der LUS-DAX notierte im XETRA-Handel letztendlich um 1,87 Prozent tiefer bei 24.763,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25.229,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24.731,00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Der LUS-DAX stand vor einem Monat, am 20.10.2026, bei 25.432,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, wies der LUS-DAX 25.956,00 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 22.916,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 0,802 Prozent zu Buche. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27.000,00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21.861,50 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,40 Prozent auf 37,60 EUR), Hannover Rück (+ 1,73 Prozent auf 293,80 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,15 Prozent auf 26,34 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,90 Prozent auf 580,00 EUR) und Vonovia SE (+ 0,54 Prozent auf 16,89 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Scout24 (-8,03 Prozent auf 80,75 EUR), Infineon (-7,91 Prozent auf 45,44 EUR), Siemens Energy (-6,61 Prozent auf 118,32 EUR), HOCHTIEF (-4,95 Prozent auf 338,00 EUR) und Siemens (-4,59 Prozent auf 254,65 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 8.922.660 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 218,935 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,91 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,88 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net