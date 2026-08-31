Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX legt den Rückwärtsgang ein

Index im Fokus

01.09.26 12:25 Uhr

Am Dienstagmittag ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Am Dienstag notiert der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA 0,71 Prozent leichter bei 26.019,00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 26.231,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25.921,00 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Wert von 25.715,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, stand der LUS-DAX bei 25.057,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 01.09.2025, einen Wert von 24.046,00 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,91 Prozent zu. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.616,00 Punkten. 21.861,50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Merck (+ 1,83 Prozent auf 141,55 EUR), QIAGEN (+ 0,91 Prozent auf 37,58 EUR), Symrise (+ 0,85 Prozent auf 92,98 EUR), RWE (+ 0,78 Prozent auf 59,10 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,46 Prozent auf 521,20 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen MTU Aero Engines (-2,87 Prozent auf 342,00 EUR), Deutsche Bank (-2,65 Prozent auf 33,74 EUR), Rheinmetall (-2,52 Prozent auf 1.082,80 EUR), BMW (-2,48 Prozent auf 60,44 EUR) und SAP SE (-2,42 Prozent auf 186,28 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Im LUS-DAX ist die Vonovia SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1.712.648 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 220,942 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,99 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net