Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein

LUS-DAX-Performance

21.10.26 09:27 Uhr

Der LUS-DAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Mittwochmorgen in die Verlustzone.

Der LUS-DAX fällt im XETRA-Handel um 09:25 Uhr um 0,46 Prozent auf 25.316,00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25.437,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25.252,00 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 21.09.2026, einen Stand von 25.625,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25.065,00 Punkten auf. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, bei 24.323,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,05 Prozent. Bei 26.616,00 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21.861,50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Infineon (+ 1,98 Prozent auf 53,07 EUR), QIAGEN (+ 1,38 Prozent auf 43,42 EUR), RWE (+ 1,12 Prozent auf 57,60 EUR), Siemens Energy (+ 0,80 Prozent auf 131,36 EUR) und HOCHTIEF (+ 0,70 Prozent auf 373,40 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Volkswagen (VW) vz (-1,84 Prozent auf 68,38 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,62 Prozent auf 38,82 EUR), Continental (-1,60 Prozent auf 67,56 EUR), BMW (-1,56 Prozent auf 56,74 EUR) und Heidelberg Materials (-1,31 Prozent auf 143,40 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Das Handelsvolumen der Vonovia SE-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 269.926 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 230,655 Mrd. Euro.

LUS-DAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,31 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net