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LUS-DAX-Performance

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein

Der LUS-DAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Mittwochmorgen in die Verlustzone.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
57.20 EUR -0.60 EUR -1.04 %
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Continental AG
67.86 EUR -0.44 EUR -0.64 %
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Fresenius Medical Care (FMC) St.
38.69 EUR 0.89 EUR 2.35 %
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Heidelberg Materials
145.55 EUR 0.45 EUR 0.31 %
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Henkel KGaA Vz.
78.64 EUR -0.06 EUR -0.08 %
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HOCHTIEF AG
373.00 EUR 7.60 EUR 2.08 %
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Infineon AG
53.18 EUR 0.79 EUR 1.51 %
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QIAGEN N.V.
44.00 EUR 0.42 EUR 0.98 %
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RWE AG St.
56.94 EUR -0.22 EUR -0.38 %
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SAP SE
200.75 EUR -2.05 EUR -1.01 %
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Siemens Energy AG
131.68 EUR 1.62 EUR 1.25 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
69.56 EUR -0.46 EUR -0.66 %
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Vonovia SE
16.70 EUR 0.11 EUR 0.69 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,312.00 EUR -120.00 EUR -0.47 %
News | Analysen

Der LUS-DAX fällt im XETRA-Handel um 09:25 Uhr um 0,46 Prozent auf 25.316,00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25.437,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25.252,00 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 21.09.2026, einen Stand von 25.625,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25.065,00 Punkten auf. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, bei 24.323,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,05 Prozent. Bei 26.616,00 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21.861,50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Infineon (+ 1,98 Prozent auf 53,07 EUR), QIAGEN (+ 1,38 Prozent auf 43,42 EUR), RWE (+ 1,12 Prozent auf 57,60 EUR), Siemens Energy (+ 0,80 Prozent auf 131,36 EUR) und HOCHTIEF (+ 0,70 Prozent auf 373,40 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Volkswagen (VW) vz (-1,84 Prozent auf 68,38 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,62 Prozent auf 38,82 EUR), Continental (-1,60 Prozent auf 67,56 EUR), BMW (-1,56 Prozent auf 56,74 EUR) und Heidelberg Materials (-1,31 Prozent auf 143,40 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Das Handelsvolumen der Vonovia SE-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 269.926 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 230,655 Mrd. Euro.

LUS-DAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,31 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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