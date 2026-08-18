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Index-Performance

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste

So performte der LUS-DAX letztendlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
51.51 EUR 0.52 EUR 1.02 %
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250.80 EUR -5.40 EUR -2.11 %
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HOCHTIEF AG
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Infineon AG
54.99 EUR -2.62 EUR -4.55 %
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MTU Aero Engines AG
365.70 EUR -7.50 EUR -2.01 %
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QIAGEN N.V.
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Rheinmetall AG
1,182.20 EUR -29.00 EUR -2.39 %
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SAP SE
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Siemens AG
277.15 EUR 1.05 EUR 0.38 %
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Symrise AG
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Volkswagen (VW) AG Vz.
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26,074.00 EUR -61.00 EUR -0.23 %
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Letztendlich schloss der LUS-DAX am Mittwoch nahezu unverändert (minus 0,11 Prozent) bei 26.107,00 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Mittwoch bei 26.066,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26.199,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 24.816,00 Punkte. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 19.05.2026, bei 24.330,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, lag der LUS-DAX bei 24.349,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6,27 Prozent zu. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.576,00 Punkten. 21.861,50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 2,52 Prozent auf 74,84 EUR), QIAGEN (+ 2,05 Prozent auf 37,59 EUR), SAP SE (+ 1,86 Prozent auf 185,90 EUR), Symrise (+ 1,58 Prozent auf 87,56 EUR) und BASF (+ 1,57 Prozent auf 51,79 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Infineon (-3,95 Prozent auf 54,98 EUR), Rheinmetall (-2,88 Prozent auf 1.178,80 EUR), Hannover Rück (-2,19 Prozent auf 250,60 EUR), MTU Aero Engines (-2,06 Prozent auf 365,90 EUR) und HOCHTIEF (-1,94 Prozent auf 425,00 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 6.095.131 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX mit 215,187 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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17.08.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 Rheinmetall Buy Warburg Research
07.08.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG

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