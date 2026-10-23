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LUS-DAX im Fokus

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels in der Verlustzone

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels in der Verlustzone

Der LUS-DAX fällt am Freitag nach Vortagesgewinnen zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
156.10 EUR -3.30 EUR -2.07 %
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Continental AG
66.54 EUR -0.48 EUR -0.72 %
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Deutsche Telekom AG
25.41 EUR -0.69 EUR -2.64 %
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Heidelberg Materials
146.75 EUR 1.75 EUR 1.21 %
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Henkel KGaA Vz.
78.46 EUR 1.34 EUR 1.74 %
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HOCHTIEF AG
353.20 EUR -2.20 EUR -0.62 %
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Infineon AG
50.57 EUR 0.81 EUR 1.64 %
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MTU Aero Engines AG
322.00 EUR -12.20 EUR -3.65 %
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Rheinmetall AG
1,029.60 EUR 15.80 EUR 1.56 %
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SAP SE
212.30 EUR -2.35 EUR -1.09 %
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Siemens Energy AG
123.02 EUR 1.44 EUR 1.18 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
68.82 EUR -0.04 EUR -0.06 %
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Vonovia SE
16.61 EUR 0.03 EUR 0.18 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,199.00 EUR -173.00 EUR -0.68 %
News | Analysen

Am Freitag steht der LUS-DAX um 09:24 Uhr via XETRA 0,48 Prozent im Minus bei 25.249,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25.374,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25.247,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 23.09.2026, einen Stand von 25.350,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24.790,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 23.10.2025, bei 24.208,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,78 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26.616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 1,39 Prozent auf 50,58 EUR), Rheinmetall (+ 0,99 Prozent auf 1.025,00 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,79 Prozent auf 146,55 EUR), HOCHTIEF (+ 0,73 Prozent auf 359,00 EUR) und Siemens Energy (+ 0,70 Prozent auf 123,06 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen SAP SE (-2,25 Prozent auf 210,50 EUR), MTU Aero Engines (-2,22 Prozent auf 325,40 EUR), Deutsche Telekom (-2,18 Prozent auf 25,61 EUR), adidas (-1,73 Prozent auf 156,25 EUR) und Continental (-1,70 Prozent auf 65,94 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 441.189 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 235,565 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf

Im LUS-DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,62 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
22.10.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 SAP SE Verkaufen DZ BANK
22.10.26 SAP SE Neutral UBS AG
22.10.26 SAP SE Overweight Barclays Capital
22.10.26 SAP SE Buy Deutsche Bank AG

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