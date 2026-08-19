Minuszeichen in Frankfurt: MDAX am Nachmittag schwächer

Marktbericht

20.08.26 15:57 Uhr

MDAX-Handel am Nachmittag.

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,48 Prozent leichter bei 31.668,92 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 352,870 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,057 Prozent auf 31.840,66 Punkte an der Kurstafel, nach 31.822,47 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 31.916,04 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 31.663,36 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 2,57 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 20.07.2026, den Wert von 31.680,71 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 20.05.2026, einen Wert von 31.857,74 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, lag der MDAX bei 30.877,87 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,22 Prozent. Bei 33.547,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 26.803,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Sartorius vz (+ 3,92 Prozent auf 243,90 EUR), Nemetschek SE (+ 3,36 Prozent auf 64,55 EUR), K+S (+ 2,90) Prozent auf 15,61 EUR), IONOS (+ 2,15 Prozent auf 33,24 EUR) und AUMOVIO (+ 1,83 Prozent auf 36,15 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil Salzgitter (-7,15 Prozent auf 47,82 EUR), LANXESS (-3,46 Prozent auf 13,95 EUR), WACKER CHEMIE (-3,36 Prozent auf 89,10 EUR), thyssenkrupp (-3,28 Prozent auf 12,54 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-3,00 Prozent auf 93,80 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 1.881.026 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 39,820 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,39 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net