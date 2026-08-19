Minuszeichen in Frankfurt: MDAX am Nachmittag schwächer
MDAX-Handel am Nachmittag.
Werte in diesem Artikel
Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,48 Prozent leichter bei 31.668,92 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 352,870 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,057 Prozent auf 31.840,66 Punkte an der Kurstafel, nach 31.822,47 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 31.916,04 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 31.663,36 Punkten.
So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 2,57 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 20.07.2026, den Wert von 31.680,71 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 20.05.2026, einen Wert von 31.857,74 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, lag der MDAX bei 30.877,87 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,22 Prozent. Bei 33.547,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 26.803,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Sartorius vz (+ 3,92 Prozent auf 243,90 EUR), Nemetschek SE (+ 3,36 Prozent auf 64,55 EUR), K+S (+ 2,90) Prozent auf 15,61 EUR), IONOS (+ 2,15 Prozent auf 33,24 EUR) und AUMOVIO (+ 1,83 Prozent auf 36,15 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil Salzgitter (-7,15 Prozent auf 47,82 EUR), LANXESS (-3,46 Prozent auf 13,95 EUR), WACKER CHEMIE (-3,36 Prozent auf 89,10 EUR), thyssenkrupp (-3,28 Prozent auf 12,54 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-3,00 Prozent auf 93,80 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im MDAX
Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 1.881.026 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 39,820 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus
Die Porsche Automobil-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,39 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf AUMOVIO
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AUMOVIO
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com
Aktuelle Lufthansa Aktie News
Lufthansa Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:56
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research