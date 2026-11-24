Kursentwicklung im Fokus

Das macht der MDAX nachmittags.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,08 Prozent leichter bei 28.980,50 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 324,195 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 29.293,23 Zählern und damit 0,010 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (29.296,26 Punkte).

Der MDAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 29.371,74 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 28.858,95 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, einen Stand von 29.876,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, stand der MDAX bei 32.031,55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, bewegte sich der MDAX bei 28.618,54 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 6,45 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit flatexDEGIRO (+ 4,66 Prozent auf 24,26 EUR), Ströer SE (+ 3,98 Prozent auf 38,16 EUR), RENK (+ 3,56 Prozent auf 32,43 EUR), IONOS (+ 2,21 Prozent auf 34,30 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2,18 Prozent auf 74,90 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen AIXTRON SE (-11,92 Prozent auf 28,22 EUR), Aurubis (-11,03 Prozent auf 112,90 EUR), Salzgitter (-9,39 Prozent auf 42,26 EUR), JENOPTIK (-4,99 Prozent auf 34,26 EUR) und Siltronic (-4,48 Prozent auf 52,20 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Aroundtown SA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1.936.970 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 38,303 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2027 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,28 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,26 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net