Minuszeichen in Frankfurt: MDAX mittags mit Abgaben

Index-Performance

Der MDAX zeigt sich am Mittag leichter.

Der MDAX sinkt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,79 Prozent auf 31.311,70 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 378,165 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,582 Prozent auf 31.377,70 Punkte an der Kurstafel, nach 31.561,23 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31.305,60 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 31.449,39 Einheiten.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der MDAX bereits um 1,86 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.04.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 30.295,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31.662,83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 29.554,24 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1,07 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 32.383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Bechtle (+ 3,98 Prozent auf 31,88 EUR), LANXESS (+ 1,94 Prozent auf 17,38 EUR), Evonik (+ 1,52 Prozent auf 17,31 EUR), AIXTRON SE (+ 1,47 Prozent auf 49,71 EUR) und Schaeffler (+ 1,44 Prozent auf 8,47 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil RENK (-4,14 Prozent auf 49,26 EUR), DEUTZ (-3,87 Prozent auf 10,67 EUR), Talanx (-3,81 Prozent auf 106,10 EUR), Lufthansa (-2,46 Prozent auf 8,17 EUR) und AUTO1 (-2,40 Prozent auf 17,86 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.972.829 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die HOCHTIEF-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 41,232 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

2026 verzeichnet die Aroundtown SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net