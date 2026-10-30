Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht am Freitagmittag Abschläge

XETRA-Handel im Fokus

30.10.26 12:25 Uhr

So bewegt sich der MDAX am Freitag.

Am Freitag bewegt sich der MDAX um 12:08 Uhr via XETRA 0,80 Prozent leichter bei 30.552,58 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 342,208 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,177 Prozent tiefer bei 30.744,04 Punkten, nach 30.798,65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 30.519,60 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30.766,28 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang ein Plus von 2,05 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 30.09.2026, den Stand von 30.842,53 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 30.07.2026, einen Wert von 32.216,66 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, wurde der MDAX auf 29.884,31 Punkte taxiert.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 1,38 Prozent zurück. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell PUMA SE (+ 6,55 Prozent auf 26,86 EUR), CTS Eventim (+ 2,20 Prozent auf 64,95 EUR), Nemetschek SE (+ 2,11 Prozent auf 74,95 EUR), AUTO1 (+ 1,64 Prozent auf 18,64 EUR) und Talanx (+ 1,10 Prozent auf 128,40 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Siltronic (-6,83 Prozent auf 58,70 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-6,18 Prozent auf 51,60 EUR), Bechtle (-5,61 Prozent auf 33,62 EUR), Elmos Semiconductor (-4,77 Prozent auf 123,80 EUR) und DEUTZ (-4,72 Prozent auf 9,68 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Evonik-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 873.799 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 41,082 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

2026 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,41 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net