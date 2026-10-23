Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht nachmittags Abschläge

MDAX aktuell

23.10.26 15:57 Uhr

Der MDAX notiert am fünften Tag der Woche im Minus.

Um 15:40 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,86 Prozent leichter bei 29.827,84 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 343,135 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,015 Prozent stärker bei 30.090,35 Punkten, nach 30.085,87 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 30.144,89 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29.824,83 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der MDAX bereits um 2,33 Prozent. Der MDAX lag noch vor einem Monat, am 23.09.2026, bei 31.215,77 Punkten. Der MDAX lag vor drei Monaten, am 23.07.2026, bei 31.673,72 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 23.10.2025, den Wert von 30.010,29 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gab der Index bereits um 3,72 Prozent nach. Bei 33.547,52 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26.803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit K+S (+ 2,41 Prozent auf 12,76 EUR), Evonik (+ 2,32 Prozent auf 21,18 EUR), TAG Immobilien (+ 1,42 Prozent auf 11,40 EUR), Sartorius vz (+ 1,02 Prozent auf 276,30 EUR) und Bilfinger SE (+ 0,64 Prozent auf 55,10 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen WACKER CHEMIE (-4,18 Prozent auf 79,15 EUR), Siltronic (-3,74 Prozent auf 56,55 EUR), flatexDEGIRO (-3,29 Prozent auf 22,34 EUR), Elmos Semiconductor (-2,94 Prozent auf 119,00 EUR) und RENK (-2,83 Prozent auf 36,03 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 1.705.236 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 38,048 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

MDAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,29 zu Buche schlagen. Die Aroundtown SA-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,41 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net