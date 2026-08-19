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MDAX-Kursentwicklung

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Verluste

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Verluste

Der MDAX beendete den Handelstag mit Verlusten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
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Porsche Automobil Holding SE
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RENK
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Salzgitter
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Sartorius AG Vz.
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MDAX
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Am Donnerstag fiel der MDAX via XETRA letztendlich um 0,26 Prozent auf 31.739,88 Punkte zurück. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 352,870 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,057 Prozent fester bei 31.840,66 Punkten in den Handel, nach 31.822,47 Punkten am Vortag.

Bei 31.916,04 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 31.657,25 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 2,35 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 31.680,71 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wurde der MDAX mit 31.857,74 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30.877,87 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 2,45 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 33.547,52 Punkte. 26.803,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Sartorius vz (+ 6,05 Prozent auf 248,90 EUR), Nemetschek SE (+ 4,16 Prozent auf 65,05 EUR), AUMOVIO (+ 2,54 Prozent auf 36,40 EUR), K+S (+ 2,44 Prozent auf 15,54 EUR) und AUTO1 (+ 2,19 Prozent auf 20,54 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil Salzgitter (-5,32 Prozent auf 48,76 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-3,83 Prozent auf 93,00 EUR), RENK (-3,77 Prozent auf 47,96 EUR), LANXESS (-3,18 Prozent auf 13,99 EUR) und Lufthansa (-2,98 Prozent auf 7,62 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 5.129.402 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 39,820 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Im MDAX weist die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,39 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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05.08.26 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research

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