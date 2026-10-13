DAX 25.260 -0,1%ESt50 6.167 -0,6%MSCI World 4.963 +0,0%Top 10 Crypto 11,00 -0,1%Nas 27.213 -0,1%Bitcoin 74.502 +1,7%Euro 1,1194 +0,3%Öl 105,6 -1,0%Gold 4.156 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index-Performance im Fokus

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verliert zum Ende des Dienstagshandels

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verliert zum Ende des Dienstagshandels

So bewegte sich der MDAX am zweiten Tag der Woche zum Handelsende.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
34.82 EUR -0.69 EUR -1.94 %
Charts | News | Analysen
AUTO1
16.85 EUR -0.48 EUR -2.77 %
Charts | News | Analysen
Elmos Semiconductor
131.80 EUR -8.80 EUR -6.26 %
Charts | News | Analysen
flatexDEGIRO AG
24.66 EUR -0.90 EUR -3.52 %
Charts | News | Analysen
freenet AG
22.00 EUR 0.12 EUR 0.55 %
Charts | News | Analysen
FUCHS SE VZ
44.82 EUR 1.18 EUR 2.70 %
Charts | News | Analysen
IONOS
34.08 EUR 0.50 EUR 1.49 %
Charts | News | Analysen
KRONES AG
105.40 EUR 0.40 EUR 0.38 %
Charts | News | Analysen
Lufthansa AG
7.23 EUR 0.00 EUR -0.06 %
Charts | News | Analysen
Nemetschek SE
71.20 EUR 3.80 EUR 5.64 %
Charts | News | Analysen
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
41.99 EUR -0.21 EUR -0.50 %
Charts | News | Analysen
Porsche Automobil Holding SE
25.10 EUR -0.06 EUR -0.24 %
Charts | News | Analysen
RATIONAL AG
601.50 EUR 8.50 EUR 1.43 %
Charts | News | Analysen
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
61.85 EUR -2.55 EUR -3.96 %
Charts | News | Analysen
thyssenkrupp AG
13.90 EUR 0.02 EUR 0.14 %
Charts | News | Analysen
Indizes
MDAX
30,020.49 EUR -83.84 EUR -0.28 %
News | Analysen

Am Dienstag bewegte sich der MDAX via XETRA zum Handelsende 0,23 Prozent tiefer bei 30.035,09 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 333,995 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,007 Prozent leichter bei 30.102,21 Punkten in den Dienstagshandel, nach 30.104,33 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 30.012,28 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 30.222,33 Punkten.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 31.663,79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, wies der MDAX einen Wert von 31.981,81 Punkten auf. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, bei 30.447,59 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 3,05 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

MDAX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell FUCHS SE VZ (+ 2,42 Prozent auf 44,88 EUR), IONOS (+ 2,21 Prozent auf 34,20 EUR), Nemetschek SE (+ 1,71 Prozent auf 71,35 EUR), RATIONAL (+ 1,60 Prozent auf 603,50 EUR) und KRONES (+ 1,52 Prozent auf 106,60 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil Elmos Semiconductor (-6,29 Prozent auf 131,20 EUR), flatexDEGIRO (-3,99 Prozent auf 24,54 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,05 Prozent auf 62,05 EUR), AIXTRON SE (-2,87 Prozent auf 34,53 EUR) und AUTO1 (-2,61 Prozent auf 16,81 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 3.125.504 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 37,797 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3,21 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,19 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

Aktuelle Lufthansa Aktie News

Werbung

Lufthansa Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
06.10.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
24.09.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
04.09.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.08.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
19.08.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.