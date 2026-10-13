Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verliert zum Ende des Dienstagshandels

Index-Performance im Fokus

13.10.26 17:57 Uhr

So bewegte sich der MDAX am zweiten Tag der Woche zum Handelsende.

Am Dienstag bewegte sich der MDAX via XETRA zum Handelsende 0,23 Prozent tiefer bei 30.035,09 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 333,995 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,007 Prozent leichter bei 30.102,21 Punkten in den Dienstagshandel, nach 30.104,33 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 30.012,28 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 30.222,33 Punkten.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 31.663,79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, wies der MDAX einen Wert von 31.981,81 Punkten auf. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, bei 30.447,59 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 3,05 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

MDAX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell FUCHS SE VZ (+ 2,42 Prozent auf 44,88 EUR), IONOS (+ 2,21 Prozent auf 34,20 EUR), Nemetschek SE (+ 1,71 Prozent auf 71,35 EUR), RATIONAL (+ 1,60 Prozent auf 603,50 EUR) und KRONES (+ 1,52 Prozent auf 106,60 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil Elmos Semiconductor (-6,29 Prozent auf 131,20 EUR), flatexDEGIRO (-3,99 Prozent auf 24,54 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,05 Prozent auf 62,05 EUR), AIXTRON SE (-2,87 Prozent auf 34,53 EUR) und AUTO1 (-2,61 Prozent auf 16,81 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 3.125.504 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 37,797 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3,21 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,19 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net