Minuszeichen in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer

MDAX-Kursverlauf

So performte der MDAX am zweiten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Der MDAX verlor im XETRA-Handel schlussendlich 0,23 Prozent auf 32.731,62 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 377,222 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,364 Prozent tiefer bei 32.688,51 Punkten, nach 32.807,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32.848,12 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32.493,32 Zählern.

MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, bewegte sich der MDAX bei 30.249,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.02.2026, wurde der MDAX auf 31.452,62 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 26.05.2025, wies der MDAX einen Wert von 30.390,05 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 5,65 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 32.910,19 Punkten. Bei 26.803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Delivery Hero (+ 3,06 Prozent auf 38,75 EUR), Aurubis (+ 2,49 Prozent auf 205,80 EUR), K+S (+ 2,09 Prozent auf 14,68 EUR), RENK (+ 2,02 Prozent auf 51,63 EUR) und United Internet (+ 1,99 Prozent auf 26,68 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4,06 Prozent auf 43,44 EUR), HENSOLDT (-3,37 Prozent auf 86,02 EUR), KION GROUP (-3,04 Prozent auf 44,60 EUR), TUI (-2,59 Prozent auf 6,71 EUR) und AIXTRON SE (-2,30 Prozent auf 52,76 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Im MDAX sticht die TUI-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 4.087.379 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 41,505 Mrd. Euro.

MDAX-Fundamentaldaten

Die Aroundtown SA-Aktie präsentiert mit 5,49 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,90 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net