Minuszeichen in Frankfurt: SDAX fällt zurück

Index im Blick

Am Dienstagmittag legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 12:08 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,02 Prozent schwächer bei 17.666,30 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 89,605 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der SDAX 0,097 Prozent schwächer bei 17.652,88 Punkten, nach 17.670,01 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 17.611,93 Punkte, das Tageshoch hingegen 17.706,24 Zähler.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, den Wert von 16.338,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18.319,79 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 28.04.2025, einen Stand von 15.606,24 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,79 Prozent aufwärts. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18.480,20 Punkten. Bei 15.733,78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell init innovation in traffic systems SE (+ 11,86 Prozent auf 50,00 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5,32 Prozent auf 38,02 EUR), pbb (+ 3,62 Prozent auf 3,26 EUR), Medios (+ 2,84 Prozent auf 13,76 EUR) und Mutares (+ 2,04 Prozent auf 25,05 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil Siltronic (-3,08 Prozent auf 69,20 EUR), PVA TePla (-2,29 Prozent auf 34,20 EUR), Sixt SE St (-2,20 Prozent auf 68,75 EUR), TeamViewer (-2,01 Prozent auf 4,68 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,94 Prozent auf 68,15 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 297.902 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,113 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,76 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net