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Index im Blick

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX sackt am Nachmittag ab

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX sackt am Nachmittag ab

Der SDAX bewegt sich am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
23.95 EUR 0.15 EUR 0.63 %
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ASTA Energy Solutions
50.20 EUR -2.80 EUR -5.28 %
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CANCOM SE
22.30 EUR -0.80 EUR -3.46 %
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Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
98.60 EUR 1.40 EUR 1.44 %
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HAMBORNER REIT
4.07 EUR -0.07 EUR -1.69 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
67.80 EUR -0.10 EUR -0.15 %
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MBB SE
191.40 EUR 3.00 EUR 1.59 %
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Mutares
28.00 EUR 1.65 EUR 6.26 %
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NORMA Group SE
15.46 EUR 0.04 EUR 0.26 %
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PVA TePla AG
29.44 EUR -0.64 EUR -2.13 %
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SGL Carbon SE
5.07 EUR -0.07 EUR -1.36 %
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TeamViewer
7.46 EUR 0.01 EUR 0.20 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
27.28 EUR -0.30 EUR -1.09 %
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Vossloh AG
51.15 EUR -0.10 EUR -0.20 %
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Indizes
SDAX
18,362.34 EUR -120.71 EUR -0.65 %
News | Analysen

Am Donnerstag steht der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA 0,58 Prozent im Minus bei 18.376,40 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 90,095 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,766 Prozent leichter bei 18.341,40 Punkten in den Handel, nach 18.483,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18.238,06 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18.379,16 Punkten.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 1,07 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, wies der SDAX einen Wert von 18.410,84 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, wurde der SDAX mit 18.403,63 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, wurde der SDAX mit 17.115,71 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 5,88 Prozent zu. Bei 19.325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 15.733,78 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Mutares (+ 4,92 Prozent auf 27,70 EUR), Vossloh (+ 3,82 Prozent auf 53,00 EUR), MBB SE (+ 2,68 Prozent auf 199,40 EUR), Drägerwerk (+ 1,86 Prozent auf 98,80 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,81 Prozent auf 28,20 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil SGL Carbon SE (-6,18 Prozent auf 4,86 EUR), CANCOM SE (-4,29 Prozent auf 22,30 EUR), PVA TePla (-3,83 Prozent auf 29,16 EUR), ASTA Energy Solutions (-3,82 Prozent auf 50,40 EUR) und NORMA Group SE (-3,58 Prozent auf 15,10 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der TeamViewer-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 449.556 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5,033 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Im SDAX hat die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,51 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
02.10.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK
08.09.26 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
03.08.26 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG

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