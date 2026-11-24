Index im Blick

Der SDAX zeigt sich am Nachmittag in Rot.

Der SDAX fällt im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 0,48 Prozent auf 17.051,53 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 84,432 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,021 Prozent auf 17.136,70 Punkte an der Kurstafel, nach 17.133,13 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 17.218,54 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 16.987,37 Punkten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wies der SDAX einen Stand von 18.106,58 Punkten auf. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 24.08.2026, den Stand von 18.437,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, notierte der SDAX bei 16.053,96 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 1,75 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Dürr (+ 3,19 Prozent auf 16,16 EUR), Vincorion (+ 2,84 Prozent auf 15,75 EUR), Drägerwerk (+ 2,79 Prozent auf 125,40 EUR), Eckert Ziegler (+ 2,60 Prozent auf 15,00 EUR) und Befesa (+ 2,00 Prozent auf 38,20 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-6,75 Prozent auf 61,45 EUR), SCHOTT Pharma (-5,39 Prozent auf 21,05 EUR), PVA TePla (-4,90 Prozent auf 25,64 EUR), Wacker Neuson SE (-3,04 Prozent auf 19,12 EUR) und Basler (-2,94 Prozent auf 23,15 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 539.153 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5,203 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die HAMBORNER REIT-Aktie mit 9,08 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net