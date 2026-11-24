Index-Performance

Der DAX notiert derzeit im negativen Bereich.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,64 Prozent schwächer bei 25.174,92 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,057 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,114 Prozent auf 25.308,31 Punkte an der Kurstafel, nach 25.337,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25.330,32 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.040,58 Zählern.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, den Wert von 25.181,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, wies der DAX einen Wert von 26.106,60 Punkten auf. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 24.11.2025, einen Stand von 23.239,18 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 2,59 Prozent zu. Bei 27.001,67 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Zählern verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Scout24 (+ 1,95 Prozent auf 83,45 EUR), Rheinmetall (+ 1,65 Prozent auf 737,20 EUR), Deutsche Börse (+ 1,13 Prozent auf 314,40 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,99 Prozent auf 26,51 EUR) und Zalando (+ 0,90 Prozent auf 29,23 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Infineon (-5,91 Prozent auf 45,56 EUR), Siemens Energy (-3,70 Prozent auf 121,78 EUR), HOCHTIEF (-2,86 Prozent auf 346,00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-2,13 Prozent auf 56,88 EUR) und Siemens (-2,02 Prozent auf 259,80 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 2.290.017 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 207,374 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den DAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,90 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net