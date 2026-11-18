Kursverlauf

Der LUS-DAX zeigt sich am Mittwoch in Rot.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 0,85 Prozent tiefer bei 25.886,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25.860,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26.134,00 Zählern.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der LUS-DAX mit 25.475,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 18.08.2026, bei 26.135,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 18.11.2025, den Stand von 23.185,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 5,37 Prozent zu Buche. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27.000,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21.861,50 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 2,64 Prozent auf 128,30 EUR), Vonovia SE (+ 2,17 Prozent auf 17,18 EUR), Infineon (+ 1,39 Prozent auf 49,36 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,21 Prozent auf 352,00 EUR) und Zalando (+ 1,13 Prozent auf 28,66 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen SAP SE (-2,70 Prozent auf 196,06 EUR), Deutsche Bank (-2,47 Prozent auf 30,18 EUR), Commerzbank (-2,23 Prozent auf 38,19 EUR), Deutsche Telekom (-2,18 Prozent auf 26,53 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,74 Prozent auf 39,02 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3.182.250 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 240,927 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,39 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,57 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net