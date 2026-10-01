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LUS-DAX-Kursentwicklung

Minuszeichen in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Donnerstagmittag

Minuszeichen in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Donnerstagmittag

Der LUS-DAX zeigt sich aktuell mit negativen Notierungen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
46.60 EUR -1.17 EUR -2.45 %
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Continental AG
67.30 EUR -0.76 EUR -1.12 %
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Deutsche Bank AG
31.38 EUR -0.31 EUR -0.98 %
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Heidelberg Materials
144.85 EUR 2.85 EUR 2.01 %
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Henkel KGaA Vz.
72.50 EUR -1.18 EUR -1.60 %
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HOCHTIEF AG
385.60 EUR -1.00 EUR -0.26 %
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Infineon AG
60.18 EUR 0.87 EUR 1.47 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.36 EUR -0.36 EUR -0.88 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
494.50 EUR -9.30 EUR -1.85 %
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Siemens AG
276.30 EUR -0.30 EUR -0.11 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
70.08 EUR -0.24 EUR -0.34 %
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Vonovia SE
16.77 EUR -0.22 EUR -1.29 %
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Zalando
22.44 EUR -0.30 EUR -1.32 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,116.00 EUR 0.00 EUR 0 %
News | Analysen

Am Donnerstag bewegt sich der LUS-DAX um 12:22 Uhr via XETRA 0,22 Prozent schwächer bei 25.060,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 25.118,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24.827,00 Punkten lag.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25.833,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24.999,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 01.10.2025, den Wert von 24.225,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 2,01 Prozent zu Buche. 26.616,00 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Heidelberg Materials (+ 2,65 Prozent auf 145,50 EUR), HOCHTIEF (+ 0,93 Prozent auf 391,00 EUR), Infineon (+ 0,87 Prozent auf 60,02 EUR), Continental (+ 0,74 Prozent auf 67,62 EUR) und Siemens (+ 0,29 Prozent auf 276,30 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Bayer (-2,84 Prozent auf 46,59 EUR), Zalando (-2,38 Prozent auf 22,16 EUR), Deutsche Bank (-1,96 Prozent auf 31,24 EUR), Vonovia SE (-1,85 Prozent auf 16,69 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,59 Prozent auf 494,40 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im LUS-DAX weist die Vonovia SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2.896.259 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX hat die Siemens-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 214,959 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mercedes-Benz Group (ex Daimler) lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,66 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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