Minuszeichen in Frankfurt: So steht der MDAX am Mittag

MDAX im Blick

Anleger in Frankfurt treten am Montagmittag den Rückzug an.

Am Montag tendiert der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,45 Prozent tiefer bei 33.204,31 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 388,897 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,003 Prozent höher bei 33.353,87 Punkten, nach 33.352,83 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 33.385,38 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 33.135,40 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, den Stand von 30.589,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Stand von 31.560,34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, einen Wert von 30.594,39 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,18 Prozent aufwärts. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Zählern markiert.

Tops und Flops im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4,22 Prozent auf 45,48 EUR), IONOS (+ 4,12 Prozent auf 29,30 EUR), WACKER CHEMIE (+ 2,72 Prozent auf 102,00 EUR), Nordex (+ 2,37 Prozent auf 42,38 EUR) und Schaeffler (+ 2,08 Prozent auf 10,78 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil RENK (-6,42 Prozent auf 53,20 EUR), HENSOLDT (-3,78 Prozent auf 85,08 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-3,20 Prozent auf 81,60 EUR), Jungheinrich (-2,64 Prozent auf 24,30 EUR) und CTS Eventim (-2,17 Prozent auf 60,80 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX sticht die TUI-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.676.903 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 42,147 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien

2026 präsentiert die Aroundtown SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,01 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net