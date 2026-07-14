Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX fällt letztendlich
Der TecDAX zeigte sich am Abend leichter.
Werte in diesem Artikel
Zum Handelsende tendierte der TecDAX im XETRA-Handel 0,89 Prozent schwächer bei 3.813,13 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 519,391 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,001 Prozent auf 3.847,35 Punkte an der Kurstafel, nach 3.847,39 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3.847,66 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3.800,45 Punkten.
TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht verlor der TecDAX bereits um 0,512 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.06.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3.998,22 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.04.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3.602,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, notierte der TecDAX bei 3.902,70 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,21 Prozent. Bei 4.284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3.322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
TecDAX-Top-Flop-Liste
Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell Ottobock (+ 8,03 Prozent auf 53,80 EUR), PVA TePla (+ 3,82 Prozent auf 39,70 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3,02 Prozent auf 29,34 EUR), Drägerwerk (+ 2,76 Prozent auf 85,70 EUR) und Nemetschek SE (+ 2,75 Prozent auf 57,85 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil EVOTEC SE (-6,51 Prozent auf 3,51 EUR), Infineon (-6,28 Prozent auf 67,31 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,92 Prozent auf 82,70 EUR), Siltronic (-5,54 Prozent auf 92,00 EUR) und SMA Solar (-4,83 Prozent auf 62,05 EUR).
Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 4.839.882 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 164,298 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus
Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 5,66 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,42 Prozent.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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