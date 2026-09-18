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Kursverlauf

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX fällt letztendlich zurück

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX fällt letztendlich zurück

Am Abend zogen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
35.00 EUR 0.69 EUR 2.01 %
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ATOSS Software AG
93.80 EUR 2.80 EUR 3.08 %
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Carl Zeiss Meditec AG
29.48 EUR -0.26 EUR -0.87 %
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Deutsche Telekom AG
27.15 EUR -1.22 EUR -4.30 %
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freenet AG
24.10 EUR -1.08 EUR -4.29 %
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Infineon AG
55.71 EUR 1.25 EUR 2.30 %
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Nordex AG
40.52 EUR 0.52 EUR 1.30 %
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SAP SE
182.62 EUR -3.40 EUR -1.83 %
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Siltronic AG
77.15 EUR 7.75 EUR 11.17 %
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TeamViewer
6.38 EUR -0.20 EUR -3.12 %
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United Internet AG
27.56 EUR 0.14 EUR 0.51 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
29.98 EUR -1.06 EUR -3.41 %
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Indizes
TecDAX
3,948.65 EUR -47.70 EUR -1.19 %
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Schlussendlich notierte der TecDAX im XETRA-Handel 1,07 Prozent leichter bei 3.953,44 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 562,828 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,355 Prozent auf 4.010,52 Punkte an der Kurstafel, nach 3.996,35 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Freitag bei 4.010,94 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3.945,66 Punkten erreichte.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 0,737 Prozent. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 18.08.2026, bei 4.051,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, wurde der TecDAX auf 3.947,43 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, wies der TecDAX 3.655,31 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,08 Prozent. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3.322,31 Punkte.

Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Siltronic (+ 10,48 Prozent auf 76,95 EUR), Infineon (+ 2,68 Prozent auf 55,86 EUR), AIXTRON SE (+ 1,96 Prozent auf 34,83 EUR), ATOSS Software (+ 1,64 Prozent auf 92,90 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 1,52 Prozent auf 29,46 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil freenet (-4,70 Prozent auf 23,92 EUR), Deutsche Telekom (-4,20 Prozent auf 27,11 EUR), SAP SE (-2,60 Prozent auf 183,12 EUR), Nordex (-2,43 Prozent auf 39,32 EUR) und United Internet (-2,24 Prozent auf 27,10 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 24.609.153 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 215,328 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 6,49 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 8,10 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 Infineon Outperform Bernstein Research
07.09.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
07.09.26 Infineon Buy Warburg Research

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