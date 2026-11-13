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Index-Bewegung

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich mittags leichter

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich mittags leichter

Am Freitag ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
33.84 EUR -0.72 EUR -2.08 %
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Deutsche Telekom AG
26.57 EUR 0.06 EUR 0.23 %
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Eckert & Ziegler
15.00 EUR 0.60 EUR 4.17 %
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freenet AG
24.52 EUR -0.02 EUR -0.08 %
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IONOS
36.74 EUR 0.66 EUR 1.83 %
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JENOPTIK AG
36.80 EUR -0.88 EUR -2.34 %
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OHB SE
184.80 EUR -12.80 EUR -6.48 %
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Ottobock
40.40 EUR 0.20 EUR 0.50 %
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PVA TePla AG
26.46 EUR 0.54 EUR 2.08 %
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SAP SE
213.30 EUR 2.50 EUR 1.19 %
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SMA Solar AG
48.72 EUR -0.68 EUR -1.38 %
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TeamViewer
4.80 EUR -0.06 EUR -1.28 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
23.98 EUR -2.02 EUR -7.77 %
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Indizes
TecDAX
4,097.88 EUR -10.78 EUR -0.26 %
News | Analysen

Am Freitag tendiert der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,22 Prozent tiefer bei 4.099,57 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 582,472 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,509 Prozent auf 4.087,75 Punkte an der Kurstafel, nach 4.108,66 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 4.101,82 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4.078,30 Punkten.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 2,21 Prozent. Der TecDAX lag noch vor einem Monat, am 13.10.2026, bei 3.988,80 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 13.08.2026, den Stand von 4.063,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3.548,58 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13,11 Prozent nach oben. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4.284,41 Punkten. 3.322,31 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Eckert Ziegler (+ 5,45 Prozent auf 15,29 EUR), Ottobock (+ 3,70 Prozent auf 40,65 EUR), IONOS (+ 1,49 Prozent auf 36,70 EUR), TeamViewer (+ 1,32 Prozent auf 4,90 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 0,93 Prozent auf 34,76 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,00 Prozent auf 24,30 EUR), OHB SE (-4,47 Prozent auf 184,00 EUR), SMA Solar (-4,38 Prozent auf 47,16 EUR), PVA TePla (-3,65 Prozent auf 26,42 EUR) und JENOPTIK (-2,38 Prozent auf 36,88 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1.430.612 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 238,161 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

2026 weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,17 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
11.11.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
06.11.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.11.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
05.11.26 Deutsche Telekom Kaufen DZ BANK

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