Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels mit Abgaben
Der TecDAX zeigte sich letztendlich mit negativem Vorzeichen.
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Der TecDAX fiel im XETRA-Handel letztendlich um 0,78 Prozent auf 4.061,29 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 568,579 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,410 Prozent auf 4.076,44 Punkte an der Kurstafel, nach 4.093,24 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4.085,10 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4.054,91 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Stand von 3.770,35 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 18.05.2026, den Wert von 3.864,46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3.775,71 Punkten auf.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 12,06 Prozent aufwärts. Bei 4.284,41 Punkten schaffte es der TecDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3.322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5,38 Prozent auf 32,14 EUR), Nemetschek SE (+ 3,14 Prozent auf 62,45 EUR), ATOSS Software (+ 3,00 Prozent auf 92,70 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,66 Prozent auf 28,86 EUR) und SAP SE (+ 1,63 Prozent auf 182,50 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil AIXTRON SE (-8,77 Prozent auf 38,48 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-8,09 Prozent auf 77,80 EUR), Infineon (-7,63 Prozent auf 57,24 EUR), Siltronic (-6,96 Prozent auf 83,55 EUR) und JENOPTIK (-5,87 Prozent auf 40,12 EUR).
Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 4.729.455 Aktien gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 207,918 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,48 erwartet. Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,63 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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|07.08.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.